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全球最老袋熊過世 相當於人類130歲

32歲的袋熊派翠克過世，相當於人類年齡130歲。（法新社）

2017-04-26  22:29

〔即時新聞／綜合報導〕世界最長壽的袋熊派翠克（Patrick）不久前過世，照顧他的巴拉蘭特野生動物園（ Ballarat Wildlife Park）飼育員在派翠克的粉絲專頁公布牠過世的消息，並表示將會繼續經營臉書紀念牠。

袋熊派翠克生前也被CNN評選為「最佳城市吉祥物」之一，牠總是會坐在1台推車上迎接遊客，而牠去世前已經32歲，獸醫表示，派翠克能活到這個年紀非常地驚人，一般袋熊只能活到15歲左右，牠卻活了多1倍的歲數，相當於人類的130歲。

袋熊是澳洲有袋類動物，腳短、尾巴短、肌肉發達、身長約一米，生活在澳洲東南部及塔斯馬尼亞州森林、山地及石楠地，個性溫馴、怕熱；這種澳洲獨有的動物，也是澳洲民眾最愛養的寵物之一，另外在高雄壽山動物園也有引進。

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  • 派翠克更曾被CNN評為「最佳城市吉祥物」之一。（圖擷取自Patrick the Wombat粉絲專頁）

    派翠克更曾被CNN評為「最佳城市吉祥物」之一。（圖擷取自Patrick the Wombat粉絲專頁）

  • 袋熊更是澳洲獨有的熱門寵物之一。（圖擷取自Patrick the Wombat粉絲專頁）

    袋熊更是澳洲獨有的熱門寵物之一。（圖擷取自Patrick the Wombat粉絲專頁）

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