分手快樂！首爾樂天百貨撤掉中文標語 轉攻東南亞

「因為理解，所以等待」中文標語已撤下。（圖擷自環球網）

2017-04-26 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕韓國部署薩德系統，樂天因與軍方換地慘遭中國遊客抵制，一個月前首爾的樂天百貨還四處張貼「因為理解，所以等待」中文標語，期待遊客回流，不過最近被發現悄悄撤下標語，還貼出日文及英文的促銷廣告。

《亞洲經濟》報導，樂天過去貼出「因為理解，所以等待」標語，不過昨天卻被發現標語被撤下，樂天百貨營銷部門負責人金大洙表示，未來將用多種宣傳，改吸引日本、東南亞、中東等地旅客。

報導指出，樂天的銷售額因中國客銳減，已減少20%至30%。過去中國人在樂天百貨的消費額最高曾達到88%，今年3月已降至72%，減少16個百分點，改由日本遊客的消費比重上升。

為了刺激銷售額，樂天撤下中文標語，25日與首爾市下屬的首爾觀光營銷簽訂了諒解備忘錄（MOU），也與香港、台灣、新加坡等10家旅行社簽約。

此外，報導也提到，雖然樂天聲稱不放棄中國市場，不過還是有成立應對「薩德」問題的專門小組，並與中國樂天總部保持聯繫，訂定相關策略。