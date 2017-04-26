| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

分手快樂！首爾樂天百貨撤掉中文標語 轉攻東南亞

「因為理解，所以等待」中文標語已撤下。（圖擷自環球網）

2017-04-26  22:07

〔即時新聞／綜合報導〕韓國部署薩德系統，樂天因與軍方換地慘遭中國遊客抵制，一個月前首爾的樂天百貨還四處張貼「因為理解，所以等待」中文標語，期待遊客回流，不過最近被發現悄悄撤下標語，還貼出日文及英文的促銷廣告。

《亞洲經濟》報導，樂天過去貼出「因為理解，所以等待」標語，不過昨天卻被發現標語被撤下，樂天百貨營銷部門負責人金大洙表示，未來將用多種宣傳，改吸引日本、東南亞、中東等地旅客。

報導指出，樂天的銷售額因中國客銳減，已減少20%至30%。過去中國人在樂天百貨的消費額最高曾達到88%，今年3月已降至72%，減少16個百分點，改由日本遊客的消費比重上升。

為了刺激銷售額，樂天撤下中文標語，25日與首爾市下屬的首爾觀光營銷簽訂了諒解備忘錄（MOU），也與香港、台灣、新加坡等10家旅行社簽約。

此外，報導也提到，雖然樂天聲稱不放棄中國市場，不過還是有成立應對「薩德」問題的專門小組，並與中國樂天總部保持聯繫，訂定相關策略。

廣告
  • 現在賣場已經轉貼英、日文版折扣立牌。（圖擷自亞洲經濟）

    現在賣場已經轉貼英、日文版折扣立牌。（圖擷自亞洲經濟）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 因為理解所以等待 樂天 標語 薩德 韓國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
德式✧高麗菜里肌卷
香氣四溢✧咖哩烤蝦
客家甜點✧九層糕
高麗菜如何保鮮？
轉寄

標題：分手快樂！首爾樂天百貨撤掉中文標語 轉攻東南亞


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月26日‧星期三‧丁酉年四月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.