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不堪薩德報復衝擊？ 首家韓企年底退出中國

2017-04-26  21:45

〔即時新聞／綜合報導〕南韓大型超市易買得（E-MART）將在年底撤出中國，這也是中國祭出薩德報復手段後，第一家退出中國市場的南韓企業。

根據《韓國經濟日報》報導，易買得1997年進入中國，到2010年擴展了27家分店，然而2011年起，易買得在價格上無法與當地的商店競爭，逐漸倒店。

24日易買得表示，目前在中國剩餘的6間店面，利潤微薄已無法在中國維持，將於年底前撤出。

南韓樂天集團受薩德部署衝擊，是最早遭到抵制的，至20日，中國境內的99間樂天超市已有74間被勒令歇業，另外還有13家自行停業，虧損高達2000億韓元（約53億元新台幣），但目前樂天仍表示，不考慮退出中國。

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  • 南韓大型超市易買得將在年底撤出中國。（彭博）

    南韓大型超市易買得將在年底撤出中國。（彭博）

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相關關鍵字： E-MART 中國 南韓 南韓企業 易買得 薩德
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