| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

發現女友和小王共枕眠 美男幽默應對被讚爆

2017-04-26  22:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州23歲男子霍洛威（Duston Holloway）某天晚上回家時，驚見女友和一名陌生男子共枕眠，但霍洛威沒有生氣，而是拍下2人睡覺的照片，甚至把2人當作背景自拍，照片po上網後，引發熱烈迴響。

《太陽報》報導，霍洛威當晚回家時，發現女友和不知道哪來的男子醉倒在床上睡覺，淡定的他拍了多張照片，並上傳到臉書，還酸說：「當你回家發現你愛的人與另一個男人躺在你的床上！好男人值得好女人」。就這樣，女友也變成了「前女友」，

這組照片不久後在網路上瘋傳，不少網友大讚他處理的相當有智慧，有名女性留言稱：「你真是個大好人！我敢肯定總有一天，你會找到重視你的人！」有人甚至想幫他介紹新女友。

霍洛威坦言，當下他相當憤怒，想踢對方屁股，還自嘲說：「我有想過是否該問小王，要不要幫他煮早餐」，表示他有試著叫女友醒來，但女友完全睡死了，最後他決定以幽默感應對。

霍洛威之後發文，感謝網友的支持，表示這次事件發生時，他以為自己的世界會就此崩潰，但收到了成千上萬來自世界各地的支持後，讓他覺得：「世界其實也不如我們想像那般壞」。

廣告
  • 霍洛威發現女友和不知道哪來的男人睡在床上，他於是將這狀況拍下。（圖擷取自太陽報）

    霍洛威發現女友和不知道哪來的男人睡在床上，他於是將這狀況拍下。（圖擷取自太陽報）

  • 霍洛威還把2人當作背景，自拍合影。（圖擷取自太陽報）

    霍洛威還把2人當作背景，自拍合影。（圖擷取自太陽報）

  • 霍洛威還把2人當作背景，自拍合影。（圖擷取自太陽報）

    霍洛威還把2人當作背景，自拍合影。（圖擷取自太陽報）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 出軌 女友 小王 抓姦 美國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
德式✧高麗菜里肌卷
香氣四溢✧咖哩烤蝦
客家甜點✧九層糕
高麗菜如何保鮮？
轉寄

標題：發現女友和小王共枕眠 美男幽默應對被讚爆


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月26日‧星期三‧丁酉年四月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.