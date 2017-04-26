發現女友和小王共枕眠 美男幽默應對被讚爆
2017-04-26 22:05
〔即時新聞／綜合報導〕美國德州23歲男子霍洛威（Duston Holloway）某天晚上回家時，驚見女友和一名陌生男子共枕眠，但霍洛威沒有生氣，而是拍下2人睡覺的照片，甚至把2人當作背景自拍，照片po上網後，引發熱烈迴響。
《太陽報》報導，霍洛威當晚回家時，發現女友和不知道哪來的男子醉倒在床上睡覺，淡定的他拍了多張照片，並上傳到臉書，還酸說：「當你回家發現你愛的人與另一個男人躺在你的床上！好男人值得好女人」。就這樣，女友也變成了「前女友」，
這組照片不久後在網路上瘋傳，不少網友大讚他處理的相當有智慧，有名女性留言稱：「你真是個大好人！我敢肯定總有一天，你會找到重視你的人！」有人甚至想幫他介紹新女友。
霍洛威坦言，當下他相當憤怒，想踢對方屁股，還自嘲說：「我有想過是否該問小王，要不要幫他煮早餐」，表示他有試著叫女友醒來，但女友完全睡死了，最後他決定以幽默感應對。
霍洛威之後發文，感謝網友的支持，表示這次事件發生時，他以為自己的世界會就此崩潰，但收到了成千上萬來自世界各地的支持後，讓他覺得：「世界其實也不如我們想像那般壞」。
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