超衰！美5黑人少年開心打球 回家無辜遭警拿槍制伏

警方拿槍指著5人，要求他們趴下。（圖擷自YouTube）

2017-04-26 19:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國一群黑人少年日前打完籃球回家，竟被密西根州警方拿槍制伏，要求他們趴下，有少年嚇到哭喊「我們還不想死啊，老兄！」最後證實是抓錯人，許多家長批評執法過當。

綜合美媒報導，美國5名12至14歲黑人少年今年3月24日打球回家，不料卻突然被員警攔下，還拿槍要他們趴下，畫面最近曝光後引發批評，影片中員警強森（Caleb Johnson）要求5人趴下，並拿槍指著他們，他高喊「只要按照我們的指示，你們不會有事的，好嗎？」當時其中一名男孩哭喊「我們還不想死啊，老兄！」

當時一名少年的母親表示，「你們根本沒看到槍，卻用槍指著我的孩子。」另一名母親則質疑「萬一這些孩子不小心有錯誤的舉動，他們搞不好就已經沒命了，這樣做是正確的嗎？」

警方則表示，因為當地許多人擁有槍枝，並不是真的認為這群少年有槍，只是在做他們該做的工作。這群少年被上銬帶走，最後卻發現少年身上沒有槍，引發各界批評。

當地市長布利斯（Rosalynn Bliss）表示，目前將持續調查此事，調查後將對事件進行回應。至於當地警察署署長拉辛斯基（David Rahinsky）則出面道歉，不過他認為員警的表現很專業。

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