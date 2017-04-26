生蠔長滿海岸成危機 丹麥求助中國人來吃

丹麥海岸長滿了太平洋生蠔，因為牠們沒有天敵，對當地海岸生態造成了極大破壞。（圖擷取自微博）

2017-04-26 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕丹麥駐中國大使館近日在官方微博發了一篇以「生蠔長滿海邊，丹麥人卻一點也高興不起來」為標題的文章，內容提到丹麥海岸長滿了太平洋生蠔，因為牠們沒有天敵，對當地海岸生態造成了極大破壞，雖然想用「吃」的方式解決，但當地人興致缺缺，丹麥駐中國大使館稱：「來丹麥海岸吃生蠔，約嗎？」

綜合中國媒體報導，該篇文章指出，太平洋生蠔入侵丹麥海域，沒有天敵的牠們肆意瘋長，除丹麥本土的Limfjord生蠔遭遇威脅外，泳客甚至要穿鞋跨過牠們，雖然丹麥的科學家和漁民向丹麥當局投訴多次，但依舊無法根治，「我們鼓勵大家去海岸邊採集這些生蠔帶回家煎炒烹炸，但實際上這只是一個象徵性的活動，並沒有多少人去這樣做，所以根本就沒有效果。」

丹麥貝類研究中心的主管彼得森（Jens Kjerulf Petersen）說：「我認為我們在2010年的時候就應該集中全力處理這件事情，才不會有現在這麼大的麻煩出現。我不是說當局沒有任何作為，因為我也不能保證當時能夠完全解決問題，只是我們的確沒有抓住那個好機會。」

丹麥駐中國大使館在微博發文後還附上一句：「來丹麥海岸吃生蠔，約嗎？」

該篇貼文在中國網路社群上引發熱烈討論，許多中國網友也開始想出各式各樣的奇招，有人稱：「把簽證放寬，開闢吃生蠔簽證，10年內無限次往返，每次停留最長1個月，我估計5年差不多就消滅這些生蠔了」，還有人說：「你們在海邊建個旅館，讓中國人免費住，每天提供烹飪用具和火，用你們航空公司的飛機接中國人去你們那。什麼生物危機，保證你們以後地皮都是平」，有人更開玩笑稱：「所以生蠔簽證你們開不開？開了，入侵物種就從生蠔變成中國吃貨了」。