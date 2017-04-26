英國女童失蹤10年 父母深信她能回家拆禮物

英國女童失蹤10年，檢調懷疑可能被賣到摩洛哥。（路透）

2017-04-26 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕英國女童瑪德琳（Madeleine McCann）2007年失蹤後，屢屢傳出有人看到女童的消息，日前瑪德琳父母在臉書發文，瑪德琳已失蹤10年，但他們仍希望有天她能回家玩為她準備的娃娃。

綜合外媒報導，當時瑪德琳在葡萄牙失蹤，年僅3歲，10年來英國及葡國警方追查線索掌握多名嫌疑人，甚至連瑪德琳父母都曾是嫌疑人，至今調查團隊也還懷疑4人與失蹤案有關。

10年來有4起目擊瑪德琳的消息，第1次發生在2007年，1位挪威的遊客看見小女孩與1個男人在加油站裡；另1名旅客在同1天看到1個長得像瑪德琳的女孩出現在旅店外。3周後，有位西班牙人看到有個金髮女孩在街上被1個披著頭巾的女人拉著走。

最後1起也是外界認為最有可能的案例，有對夫妻在1條經常走私孩童到摩洛哥的路上看見，有個傷心的女孩，還問著「我能不能快點見到媽媽？」，被認為瑪德琳可能被賣到到摩洛哥了。

瑪德琳的父母在臉書上感謝大眾的支持，並希望能夠再次看到女兒回家，來拆封這10年放在她房間的生日與耶誕禮物。