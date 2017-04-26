| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

英國女童失蹤10年 父母深信她能回家拆禮物

英國女童失蹤10年，檢調懷疑可能被賣到摩洛哥。（路透）

2017-04-26  22:54

〔即時新聞／綜合報導〕英國女童瑪德琳（Madeleine McCann）2007年失蹤後，屢屢傳出有人看到女童的消息，日前瑪德琳父母在臉書發文，瑪德琳已失蹤10年，但他們仍希望有天她能回家玩為她準備的娃娃。

綜合外媒報導，當時瑪德琳在葡萄牙失蹤，年僅3歲，10年來英國及葡國警方追查線索掌握多名嫌疑人，甚至連瑪德琳父母都曾是嫌疑人，至今調查團隊也還懷疑4人與失蹤案有關。

10年來有4起目擊瑪德琳的消息，第1次發生在2007年，1位挪威的遊客看見小女孩與1個男人在加油站裡；另1名旅客在同1天看到1個長得像瑪德琳的女孩出現在旅店外。3周後，有位西班牙人看到有個金髮女孩在街上被1個披著頭巾的女人拉著走。

最後1起也是外界認為最有可能的案例，有對夫妻在1條經常走私孩童到摩洛哥的路上看見，有個傷心的女孩，還問著「我能不能快點見到媽媽？」，被認為瑪德琳可能被賣到到摩洛哥了。

瑪德琳的父母在臉書上感謝大眾的支持，並希望能夠再次看到女兒回家，來拆封這10年放在她房間的生日與耶誕禮物。

廣告
  • 女童父母仍深信自己的女兒有天能回家。（路透）

    女童父母仍深信自己的女兒有天能回家。（路透）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 失蹤 女童 搜奇 英國 葡萄牙 蒐奇
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
德式✧高麗菜里肌卷
香氣四溢✧咖哩烤蝦
客家甜點✧九層糕
高麗菜如何保鮮？
轉寄

標題：英國女童失蹤10年 父母深信她能回家拆禮物


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月26日‧星期三‧丁酉年四月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.