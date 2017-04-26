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美連鎖百貨推泥巴牛仔褲 要價約1萬3...

2017-04-26  18:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國高檔連鎖百貨公司諾斯壯（Nordstrom）近日推出新款的牛仔褲，但值得注意的是，這款上頭沾滿了「乾掉、結塊」泥巴的牛仔褲，竟要價425美元（約1萬3千元新台幣），產品上市後，隨即在網路上引起熱議。

《BBC》報導，根據諾斯壯在管網上的產品資訊，這件牛仔褲象徵「耐穿的美國工作服」，也能展現「勤勞工作的模樣」。

不過產品推出後，引發外界批評，像是美國「探索頻道」（Discovery Channel）實境節目「幹盡苦差事」（Dirty Jobs）的主持人麥可羅（Mike Rowe），就在臉書上砲轟：「這款牛仔褲看起來像做苦差事的人穿的褲子，但卻是為『不做那些事的人設計』」。

但也有少數網友持正面意見，在推特上稱：「這沒什麼大不了」，也有網友認為，如果有人能花400多美元去買件泥巴牛仔褲，那又怎樣？就買呀！

值得一提的是，諾斯壯上月推出過「膝蓋開窗」牛仔褲，在牛仔褲的膝蓋處換成透明塑膠，但這款要價95美元（約新台幣2853元），比泥巴褲來得便宜。

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  • 諾斯壯這款泥巴牛仔褲，要價425美元。（圖擷取自nordstrom）

    諾斯壯這款泥巴牛仔褲，要價425美元。（圖擷取自nordstrom）

  • 諾斯壯這款膝蓋開窗牛仔褲，要價95美元。（圖擷取自nordstrom）

    諾斯壯這款膝蓋開窗牛仔褲，要價95美元。（圖擷取自nordstrom）

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