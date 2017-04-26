北韓建軍85週年沒試核 南韓讚「明智的決定」
2017-04-26 17:14
〔即時新聞／綜合報導〕北韓第六次核武試驗部署完成，但被推測為最可能試核的415太陽節與昨日的建軍節，北韓皆沒有任何動靜，這讓南韓政府大讚是「明智的決定」。
根據《韓聯社》報導，昨日為北韓建軍85週年紀念，各界都推斷此為北韓政府實施核武測試的時間點。但北韓在昨日僅進行大規模火力演習，有分析指出，這代表以美國為首的國際社會，對北韓的施壓可能發揮了作用。
南韓統一部發言人李德行認為，北韓的火力演習一在向世界炫耀其軍事實力，二來是可凝聚內部向心力，雖然過程中也投入了數百門火砲進行演訓，但在沒有測試核武的情況下，李德行稱許是「明智的決定」。
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