| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鋒面、東北季風影響 北北基等8縣市大雨特報 斗六300坪倉庫發生大火 消防搶救中
 首頁 > 國際

北韓建軍85週年沒試核 南韓讚「明智的決定」

2017-04-26  17:14

〔即時新聞／綜合報導〕北韓第六次核武試驗部署完成，但被推測為最可能試核的415太陽節與昨日的建軍節，北韓皆沒有任何動靜，這讓南韓政府大讚是「明智的決定」。

根據《韓聯社》報導，昨日為北韓建軍85週年紀念，各界都推斷此為北韓政府實施核武測試的時間點。但北韓在昨日僅進行大規模火力演習，有分析指出，這代表以美國為首的國際社會，對北韓的施壓可能發揮了作用。

南韓統一部發言人李德行認為，北韓的火力演習一在向世界炫耀其軍事實力，二來是可凝聚內部向心力，雖然過程中也投入了數百門火砲進行演訓，但在沒有測試核武的情況下，李德行稱許是「明智的決定」。

廣告
  • 北韓在昨日實施大規模火力軍演，數百門砲火齊發。（美聯社）

    北韓在昨日實施大規模火力軍演，數百門砲火齊發。（美聯社）

  • 北韓K1A2坦克。（美聯社）

    北韓K1A2坦克。（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北韓 南韓 核武
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
德式✧高麗菜里肌卷
香氣四溢✧咖哩烤蝦
客家甜點✧九層糕
高麗菜如何保鮮？
轉寄

標題：北韓建軍85週年沒試核 南韓讚「明智的決定」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月26日‧星期三‧丁酉年四月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.