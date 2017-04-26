韓國總統大選在即 文在寅表態：「我反對同性戀！」

韓國總統候選人文在寅昨天表態反同。（路透）

2017-04-26 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕韓國5月9日將舉行總統大選，繼日前執政黨自由韓國黨候選人洪準杓表態反同性戀後，目前民調領先的自由派候選人文在寅也在電視辯論上表示，「我反對！」

《美聯社》報導，文在寅昨天在電視辯論會表態反同，引發同志團體批評，不過他的支持者認為，如此表態是為了要在這個極其保守的國家獲得勝選。

自由韓國黨候選人洪準杓昨天在辯論會上主張，「同性戀士兵正在削弱韓國的軍力」，並提問文在寅是否認同，文表示同意，洪提問是否反同性戀，他也直接說，「我反對！」面對追問他再次強調，「當然。」

許多支持者認為，文在寅的說法與大多韓國人的觀點符合，不過已引發部分同志團體批評，目前文在寅陣營並未回應此事。報導指出，當天參與辯論的5名候選人中，僅正義黨的沈相奵表態挺同。

一名爭取同性戀權利人士則呼籲，文在寅應為此事道歉，並修正他的言論。他認為文在寅的說法明顯是仇恨言論，因為他是最可能勝選的人，這樣發言會影響人民的想法。另外，南韓一個觀察團體也指控，韓國軍方迫害同性戀軍人，這個說法引起各方擔心韓國境內會更加歧視、仇視同性戀。