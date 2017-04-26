歐巴馬回來了！ 華爾街演講收1200萬惹議

外媒指出，歐巴馬已答應一家紐約的投資公司，在9月舉行的健保會議上進行專題演講，酬勞高達40萬美元（約1200萬台幣）。（法新社）

2017-04-26 17:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統歐巴馬（Barack Obama）回來了！除了於本週一（24日）起在美國、歐洲展開一系列公開活動，外媒指出，歐巴馬已答應一家紐約的投資公司，將在9月舉行的健保會議上進行專題演講，酬勞高達40萬美元（約1200萬台幣）。

綜合外媒報導，紐約康托菲茨傑拉德公司（Cantor Fitzgerald LP）的資深人士向《FOX business》證實，歐巴馬已答應出席該公司於9月舉行醫療保健會議，並在這場會議上進行專題演講。

該公司人士表示，歐巴馬已簽署了合約，目前公司正等待與前總統進行協調，之後才能正式公布消息。這些人還補充，歐巴馬最終也可能因行程安排或其他不利宣傳等問題取消安排。

這場演講的報酬高達40萬美元，比前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）的演講收費的高出2倍。但因歐巴馬在白宮時，曾批華爾街人士為「肥貓」，不知人間疾苦，現在又從這些人手中收入報酬，頗具諷刺意味，收取高報酬的歐巴馬也被美媒冠上新「肥貓」封號。