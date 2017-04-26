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超大型兔子搭乘聯航 竟離奇死亡

全世界第一巨兔、身長1.3公尺的「大流士」與飼主愛德華茲；「大流士」的兒子「西蒙」離奇死亡，無緣破自己父親紀錄。（圖擷自《The Sun》）

2017-04-26  16:48

〔即時新聞／綜合報導〕一隻有機會成為世界上最大隻的兔子「西蒙」（Simon），在英國倫敦乘坐美國聯合航空飛往美國芝加哥的班機，結果飛機著陸後，驚見「西蒙」已氣絕身亡。

綜合外媒報導，「西蒙」是全世界第一巨兔、身長1.3公尺的「大流士」（Darius）的兒子，牠才10個月大就身長就已達90公分，被認為未來將刷新自己父親的紀錄，成為新任巨兔；不料事與願違，「西蒙」日前搭乘美國聯合航空波音767班機，從倫敦飛往芝加哥迎接新主人，卻在落地後發現「西蒙」死於貨艙，死因不明。

飼主愛德華茲（Annette Edwards）告訴媒體：「西蒙在登機前3小時接受獸醫檢查，身體狀況無恙」，她強調：「我送兔子到世界各地，從沒發生這樣的情況，想了解是什麼原因造成憾事。」愛德華茲還透露，購買「西蒙」是一位名人，這位名人對此十分不滿；飼養這種巨型兔子每年需要5000英鎊（約新台幣19.4萬）的費用。

據美國運輸部（Department of Transportation）2015年的通報顯示，美國的航空公司該年出現35起動物死亡案例，其中14例發生在聯航機上，另外還有9隻動物在聯航機上受傷，聯航平均每托運1萬隻動物，就會發生2.37起事件，高居美航之冠。

日前因強行把亞裔醫師杜成德（David Dao）拖下飛機重創形象的聯合航空，這次不敢怠慢，發表聲明表示，聯航十分重視載運動物的安全，已和顧客聯絡並提供協助，我們正在了解如何處理該起事件。

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