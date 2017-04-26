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政治立場反映性生活？法研究：極左派最愛玩多P

法國二輪投票將由勒班（見圖）對決馬克宏。（法新社）

2017-04-26  15:55

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統大選首輪投票結束，二輪投票將由馬克宏對決勒班。法國民調公司IFOP指出，法國人的性習慣竟與政治立場有關，從性生活就能大概看出一個人的政治取向，例如極左派人士最愛玩多P，也最愛換性伴侶。

綜合外媒報導，IFOP民調指出，極左派選民中有37%曾經在床上搞至少2人的多P性愛；極右派選民僅19%曾有同樣情況、中間偏右和左派選民分別僅佔13%和15%；另外有23%極左派選民承認愛交換性伴侶，人數多過極右派選民的12%、左或右派選民則各佔9%。

調查針對400人進行，其中有62%受訪者表示，絕不和極右派選民上床，也有75%受訪者不願和政治立場不同者交往，不過，也有75%受訪者說，雖然不會交往，但曾和政治立場不同者搞一夜情。

調查也發現，75%受訪者不知道過去伴侶的政治傾向，僅半數知道性伴侶會投票給誰。不過，大部分的夫妻或同居者政治立場大致相同，相同政治立場的夫妻，對性愛滿意度達45%。

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相關關鍵字： 性愛 性行為 政治立場 法國 選舉
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