安倍將訪英俄進行元首會談 將談北韓現狀

2017-04-26 15:41

〔即時新聞／綜合報導〕根據《NHK》報導，日本首相安倍晉三將於27日至30日展開外交行程，造訪英國與俄國，並分別與英國首相梅伊、俄國總統普廷進行會談。

菅官房長官發表聲明：「本次與普亭總統的會談，將會以去年十二月在山口縣的協定為基礎，針對於北方四國的經濟活動作為討論中心。」

至於近期不斷發射飛彈的北韓，是否也是本次會談重點之一？對此，菅官房長官也表示：「當然，考量到現狀，自然會針對這個問題進行討論。」

對於日英首相會談，菅官房長官也說明：「緊盯下個月舉行的G7高峰會，確認與英國之間的緊密合作，並針對英國脫歐進行意見交換。」