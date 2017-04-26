怕成為邊緣人 韓學生瘋找「英雄聯盟」家教

南韓電競實力堅強，尤其在「英雄聯盟」這款遊戲上更是展現主宰實力。（法新社）

2017-04-26 15:32

〔即時新聞／綜合報導〕南韓電競實力堅強，在各大遊戲中常名列前茅，尤其在「英雄聯盟」這款遊戲上更是展現主宰實力，也帶動該遊戲在南韓年輕族群的流行，青少年為了不被同儕所排擠，甚至瞞著父母去找「英雄聯盟」家教。

根據南韓雜誌《亞洲經濟》報導，南韓升學競爭激烈，家長為了讓孩子成績提升，不僅在教育上付出許多努力，近日更開始流行讓小孩打「聰明針」，許多學生被迫去各式才藝補習班上課，但由於南韓電競風潮興盛，有許多學生為了不被朋友和同學們「無視」，甚至瞞著父母進行「遊戲輔導」。

電腦遊戲「英雄聯盟」在南韓網咖長期居於排行冠軍，許多學生為了提高遊戲實力，會去網路上找高手對自己進行指導，有學生表示，和同學們一起玩遊戲時，經常被嘲諷「手殘嗎」、「眼睛跑去哪了」等等，之所以選擇遊戲輔導的根本原因，是因為虛擬世界的身份會一併被帶到現實。

一名南韓高中生表示，如果遊戲實力差，不僅會失去自信，還會被同學霸凌，「因為玩不好會遭同學鄙視，所以我也花錢請了老師，現在實力提高，假日還可以去教別人賺點零用錢」。

電競輔導的費用也根據授課內容而有極高的浮動，每小時從5000韓元到20萬韓元不等（約新台幣134元到5300元不等），一對一教學價格更高，需要面議，有些學生為了籌措學費，甚至還需要去打工賺錢，同時詐騙行為屢見不顯，有不少學生反映曾受騙上當。