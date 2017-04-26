| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

怕成為邊緣人 韓學生瘋找「英雄聯盟」家教

南韓電競實力堅強，尤其在「英雄聯盟」這款遊戲上更是展現主宰實力。（法新社）

2017-04-26  15:32

〔即時新聞／綜合報導〕南韓電競實力堅強，在各大遊戲中常名列前茅，尤其在「英雄聯盟」這款遊戲上更是展現主宰實力，也帶動該遊戲在南韓年輕族群的流行，青少年為了不被同儕所排擠，甚至瞞著父母去找「英雄聯盟」家教。

根據南韓雜誌《亞洲經濟》報導，南韓升學競爭激烈，家長為了讓孩子成績提升，不僅在教育上付出許多努力，近日更開始流行讓小孩打「聰明針」，許多學生被迫去各式才藝補習班上課，但由於南韓電競風潮興盛，有許多學生為了不被朋友和同學們「無視」，甚至瞞著父母進行「遊戲輔導」。

電腦遊戲「英雄聯盟」在南韓網咖長期居於排行冠軍，許多學生為了提高遊戲實力，會去網路上找高手對自己進行指導，有學生表示，和同學們一起玩遊戲時，經常被嘲諷「手殘嗎」、「眼睛跑去哪了」等等，之所以選擇遊戲輔導的根本原因，是因為虛擬世界的身份會一併被帶到現實。

一名南韓高中生表示，如果遊戲實力差，不僅會失去自信，還會被同學霸凌，「因為玩不好會遭同學鄙視，所以我也花錢請了老師，現在實力提高，假日還可以去教別人賺點零用錢」。

電競輔導的費用也根據授課內容而有極高的浮動，每小時從5000韓元到20萬韓元不等（約新台幣134元到5300元不等），一對一教學價格更高，需要面議，有些學生為了籌措學費，甚至還需要去打工賺錢，同時詐騙行為屢見不顯，有不少學生反映曾受騙上當。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 南韓 家教 英雄聯盟 補習
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
德式✧高麗菜里肌卷
香氣四溢✧咖哩烤蝦
客家甜點✧九層糕
高麗菜如何保鮮？
轉寄

標題：怕成為邊緣人 韓學生瘋找「英雄聯盟」家教


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月26日‧星期三‧丁酉年四月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.