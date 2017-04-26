大量屠殺惹議 律師向國際法庭控訴杜特蒂

菲律賓總統杜特蒂。（美聯社）

2017-04-26 15:02

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓律師指控總統杜特蒂與政府高層於反毒戰爭中大量屠殺，已向國際刑事法院提告。

根據《路透》報導，裘德·薩比歐（Jude Sabio）是前達沃行刑隊的艾德嘉·馬托巴托（Edgar Matobato）的辯護律師，他在長達77頁的報告書中，指控杜特蒂不斷無視人權屠殺嫌疑犯。艾德嘉曾於菲國國會參議院上自白，杜特蒂曾於擔任納卯（Davao）市長期間成立「達沃行刑隊」，以絞刑、槍殺、火刑與分屍等酷刑殺害他人。國際法院的檢察官表示，會仔細分析這份報告且盡速達成協議，以詳盡的理由說明其決定並通知發信人。

菲律賓總統發言人阿貝拉（Ernesto Abella）則回應：「法外殺人不會受到國家批准與支持，這份報告的意圖只是為了羞辱總統，且傷害了菲律賓這個正當體制的國家。」