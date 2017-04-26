| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
雪隧傳追撞意外 1孕婦受傷送醫
 首頁 > 國際

大量屠殺惹議 律師向國際法庭控訴杜特蒂

菲律賓總統杜特蒂。（美聯社）

2017-04-26  15:02

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓律師指控總統杜特蒂與政府高層於反毒戰爭中大量屠殺，已向國際刑事法院提告。

根據《路透》報導，裘德·薩比歐（Jude Sabio）是前達沃行刑隊的艾德嘉·馬托巴托（Edgar Matobato）的辯護律師，他在長達77頁的報告書中，指控杜特蒂不斷無視人權屠殺嫌疑犯。艾德嘉曾於菲國國會參議院上自白，杜特蒂曾於擔任納卯（Davao）市長期間成立「達沃行刑隊」，以絞刑、槍殺、火刑與分屍等酷刑殺害他人。國際法院的檢察官表示，會仔細分析這份報告且盡速達成協議，以詳盡的理由說明其決定並通知發信人。

菲律賓總統發言人阿貝拉（Ernesto Abella）則回應：「法外殺人不會受到國家批准與支持，這份報告的意圖只是為了羞辱總統，且傷害了菲律賓這個正當體制的國家。」

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 人權 反毒戰爭 屠殺 杜特蒂 毒品 菲律賓
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
德式✧高麗菜里肌卷
香氣四溢✧咖哩烤蝦
客家甜點✧九層糕
高麗菜如何保鮮？
轉寄

標題：大量屠殺惹議 律師向國際法庭控訴杜特蒂


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月26日‧星期三‧丁酉年四月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.