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Uber本月在台復活 今遭南韓法院裁定違法

Uber在南韓也踢到鐵板。（路透）

2017-04-26  14:54

〔即時新聞／綜合報導〕Uber今年初難抵政府重罰，2月宣布退出台灣，4月又宣布重回台灣市場；今天（26日）傳出南韓法院裁定，南韓Uber嚴重違反當地交通法規，並裁定公司支付1千萬韓元（約26.7萬台幣）的罰款。

《路透》報導，Uber在南韓也踢到鐵板，南韓首爾中央區法院今天裁定，Uber營運業務，將私人轎車透過網路分享轉為商業用途，已嚴重違反當地的交通法規。不過，公司發言人表示，此判決不會影響營運。

Uber聲明也表示，Uber尊重法庭決定，期待與政府加強合作關係，繼續為民眾服務。聲明也提到，南韓檢調在2014年也曾對UberX服務提出指控，至今服務仍未恢復，但高階車款和Uber assist等衍生服務仍將繼續堅持。

報導提到，Uber在世界各地遇到相同法律問題，未來將持續將有牌計程車和私人轎車間進行整合。目前Uber的主要投資者包括高盛、GV（Google Ventures）等。

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