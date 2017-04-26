防範北韓！ 日戰機加入美航母演訓
2017-04-26 14:22
日本航空自衛隊表示，將派出2架戰機與美軍一起聯合演習，目的在牽制北韓。（圖擷取自日本航空自衛隊網站）
〔即時新聞／綜合報導〕日本海上自衛隊2艘護衛艦，日前宣布與美軍卡爾文森號戰群實施聯合演訓。日本航空自衛隊表示，今日將加入2架戰機與美軍一起聯合演習，目的在牽制北韓。
綜合媒體報導，日本航空自衛隊宣布，將在今日沖繩東部海域的演習中，派出第9航空團的2架F-15戰機和海上自衛隊護衛艦「五月雨號」、「足柄號」，與美軍卡爾文森號戰鬥群的2架F/A－18戰鬥機聯合演練。
今日下午，日本戰機將於沖繩東部上空，與美軍航空母艦載機進行組成編隊飛行演練，並確認雙方的通訊狀態。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 昔日衝鋒槍掃射天安門 中國前上將監獄用筷子刺頸亡
- 赴德談女權遭問「妳憑什麼坐在這？」 伊凡卡囧答....
- 無條件年領37萬 加拿大安大略省試辦
- 川普執政滿百 這兩件事成重要政績...
- 魚餌蟲愛吃塑膠 垃圾危機有解?
網友回應
熱門新聞
- 週刊爆料：劉錚私會主播進女廁 兩人在裡面待20分鐘...
- MLB》陳偉殷換老闆 基特團隊391億買下馬林魚
- 超極神邏輯！唐少萱控訴被奪「處女」理由竟是...
- 坂口健太郎逆轉時空 為新片獻「初體驗」
- 「美麗女人背後有疲倦老公」 韓國瑜、蔡令怡基隆交鋒
- 男星雪地泡溫泉 冰火五重天
- 將軍崛起 安定「蘆筍之鄉」 寶座恐換人
- 前瞻大戰 張景森反擊張善政
- 除了林憶蓮 不婚天后還有她們...
- MLB》拚了！ 替補老將飛越捕手搏命搶分（影音）
- 徐巧芯認愛「台北陳致中」 周刊爆：疑同居
- 亞錦賽》戴資穎24分鐘就開胡 續朝台灣第一金邁進
- 電信業者搶攻LPWAN 遠傳攜手正文打造LoRa
- 自由廣場》司改應針對的重點問題
- 南亞科第一季EPS1.19元 毛利率躍達四成
- 產地蛋價跌6元 推廣安心吃搶光
- 台鐵便當被驗出大腸桿菌群超標 花蓮衛生局稽查
- 毒犯火力強大！擁迷你衝鋒槍、各式長短槍 還是栽了
- 李毓芬柯震東情未了 兩人被爆假分手
- 農耕機沿路掉泥塊 美濃公所將開罰
- 偷一處丟一物 這偷兒真叫人猜不透
- 八三夭校園嗨唱 出賣阿電最會把妹
- 鬧出出軌婚變後 白百何頒獎范冰冰遭「甩手」
- 台東市豐田里長車禍亡 公所協助後事
- MLB》史卓曼代打敲安 藍鳥11局險勝紅雀
- 「樂透門」狂吸借錢親友 劉真忍痛把錢往外推
- 宜蘭豪華農舍 明年擬加徵豪宅稅
- 強烈東北風來襲！17縣市發布陸上強風特報
- 苗縣國中生嚼檳榔率 去年首度高出全國
- 男神耍帥衝浪 送暖孤兒學感恩
- 立委轟不專業 中科院「肥貓」 諮委顧問多退將
- 漢光將登場 澎防部前副參謀長糾眾堵總統
- 台東大學數媒文教系2017畢業展 28日高雄駁二開展
- 東港警方深夜槍聲21響 射穿慣竊小腿逮人
- 破紀錄！虎高10人錄取醫學系 其中1人台大醫學系
- 遭反年改群眾撞斷肋骨 鄭文燦：能多換點預算也值得
- 《謠言終結站》減痛分娩易腰痠？ 已有研究證實不會
- 腦炎病史三歲男童噎死 初步排除受虐
- 《國際現場》LV將迪奧納入旗下
- MLB》投手戰進延長 卡胡再見安打助天使險勝 （影音）
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：防範北韓！ 日戰機加入美航母演訓
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分