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防範北韓！ 日戰機加入美航母演訓

日本航空自衛隊表示，將派出2架戰機與美軍一起聯合演習，目的在牽制北韓。（圖擷取自日本航空自衛隊網站）

2017-04-26  14:22

〔即時新聞／綜合報導〕日本海上自衛隊2艘護衛艦，日前宣布與美軍卡爾文森號戰群實施聯合演訓。日本航空自衛隊表示，今日將加入2架戰機與美軍一起聯合演習，目的在牽制北韓。

綜合媒體報導，日本航空自衛隊宣布，將在今日沖繩東部海域的演習中，派出第9航空團的2架F-15戰機和海上自衛隊護衛艦「五月雨號」、「足柄號」，與美軍卡爾文森號戰鬥群的2架F/A－18戰鬥機聯合演練。

今日下午，日本戰機將於沖繩東部上空，與美軍航空母艦載機進行組成編隊飛行演練，並確認雙方的通訊狀態。

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