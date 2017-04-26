疑涉衝撞議會 港獨前議員梁頌恆、游蕙禎被拘捕

梁頌恆、游蕙禎於宣誓風波發生後，議員資格被拔，今早傳出兩人遭警方逮捕。（路透）

2017-04-26 12:29

〔即時新聞／綜合報導〕香港青年新政的兩名前議員梁頌恆和游蕙禎，驚傳今早被香港警方逮捕，青年新政在臉書上表示，兩人遭拘捕的罪名為「非法集結」，除他們二人外，其助理亦被陸續帶往警署。

綜合香港媒體報導，梁頌恆及游蕙禎的助理今早表示，梁游二人今早7點左右被警方上門拘捕至中區警署，其後亦未能聯繫到他們，青年新政在臉書上表示，他們被拘捕罪名為「非法集結」，同時二人的前議員助理亦被陸續帶往警署，現已安排律師協助；據梁游的助理指，梁游被指控在去年11月2日的立法會會議，夥同多名議員助理，衝撞立法會會議室，導致多名保全人員受傷，迫使議會暫時休會，香港媒體向警方求證，但暫未獲回應。

主張香港獨立的梁頌恆、游蕙禎，去年9月當選議員，隔月宣誓就職時，因宣讀內容提到「致力保衛香港民族的利益」、「People’s refxxing of China」等擅改宣誓內容，遭香港高等法院原訟庭裁定喪失立法會議員資格。

兩人不服被高等法院原訟庭裁定喪失立法議員資格，上訴至高等法院上訴庭，不過上訴庭維持原判，隨後又申請上訴至終審法院，1月再度遭到駁回，梁、游皆表示，將直接向終審法院提出上訴許可，目前終院並未作出任何裁決。