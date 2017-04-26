南韓今部署薩德 最快下個月啟動備戰

南韓軍方今部署薩德。（法新社）

2017-04-26 12:05

〔即時新聞／綜合報導〕戰區高空防禦飛彈（THAAD，簡稱「薩德」）今日運抵南韓星州郡高球場中，雖遭遇當地民眾強烈抗議，但還是順利抵達部署地，經過各項性能測試後，最快將在下個月啟動系統備戰。

根據南韓《韓聯社》報導，駐韓美軍在當地時間凌晨12點將移動發射台、X雷達系統、反導系統、交戰指揮所、發電機和冷卻機等設備運進高球場，南韓軍方人士則說，美軍打算先部署系統，再進行初步實戰應用所需的各項性能測試。

南韓國防部官員指出，美方立場是在高球場內可以快速部屬薩德系統，不須另外施工，且球場地勢平坦，只需在導彈車附近鋪設混凝土以供停放即可，與關島薩德系統的部署狀況相同，預計將在下個月啟動薩德系統備戰。