模仿效應？泰男臉書開直播 吊死女兒後再自殺
2017-04-26 11:03
〔即時新聞／綜合報導〕美國日前才有一名男子在路上隨機殺人並以臉書直播，由於畫面過於駭人，甚至引起臉書CEO馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）關注。沒想到泰國也傳出一起類似事件，一名男子先將女兒殺害後再上吊自殺，且全程透過臉書直播。
綜合外媒報導，泰國1名21歲的男子與妻子發生爭吵後，在當地時間週一於泰國普吉府（Phuket）一間旅館內，先將自己尚在襁褓的女兒吊死，隨後自己也上吊自盡，且過程都在臉書上直播。
臉書官方隨即將影片下架，並對死者家屬表達慰問之意，聲明中寫到，「這是一起令人震驚的意外，我們的心與家屬同在，類似的內容絕對不會在臉書上出現，影片也已經移除。」
美國賓州一名37歲男子，在上週於街道上隨機挑選一名路人槍殺，且全程以臉書直播，引起全美社會譁然。嫌犯最後在警方圍捕下自殺。
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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