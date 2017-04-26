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赴德談女權遭問「妳憑什麼坐在這？」 伊凡卡囧答....

2017-04-26  10:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的女兒伊凡卡近日飛往德國出席由德國首相梅克爾所主持的婦女高峰會，不過，伊凡卡卻被聽眾嗆辣的提問：「請問妳是代表什麼身份來到這裡？」而伊凡卡的回答則似乎有些答非所問。

綜合媒體報導，伊凡卡在婦女高峰會上被台下的聽眾以辛辣的問題詢問：「我們德國的民眾不是很清楚『第一千金』是什麼樣的概念，我想請問妳，妳現在所扮演的是什麼角色？妳代表的是誰？是妳的爸爸『美國總統川普』，還是一名『美國人』，又或者是妳的『事業』？」

一向臨危不亂的伊凡卡面對自己的身份遭質疑，選擇避重就輕的回答：「很明顯的，不是後者。對於『第一千金』的角色，在這不到100天的日子裡，我也還很不熟悉，而這是一段不可思議、令人讚嘆的旅程。」

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  • 美國總統川普的女兒伊凡卡前往德國出席婦女高峰會，卻被質疑她是以什麼「身份」來出席這場論壇。（歐新社）

    美國總統川普的女兒伊凡卡前往德國出席婦女高峰會，卻被質疑她是以什麼「身份」來出席這場論壇。（歐新社）

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