川普執政滿百 這兩件事成重要政績...

川普執政滿百，懲罰敘利亞與發展美中關係是重要政績。（歐新社）

2017-04-26 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普執政滿百，外界紛紛檢視他當初提出的承諾與政策進度。而川普自己，也對就職百日以來的心路歷程侃侃而談。其中，川普上任至今最重大的成果，莫過於發射飛彈攻擊敘利亞，以及與中國國家主席習近平發展良好關係。

川普在接受《美聯社》專訪時，被問到擔任公職對他產生了什麼影響？川普說，那就是他意識到自己所做的決定是如此的重大。他以日前下令發射59枚戰斧飛彈攻擊敘利亞軍事設施，作為敘國政府使用化武的懲罰為例，「我對自己說，這件事沒那麼簡單，這是攸關性命的一件事，因為有平民可能會因此喪命，背後可能付出的代價讓你難以做出決定。」

此外，因川普在競選期間提出了「百日計畫」，記者問到是否確實按照計畫執政時，川普表示「情勢已經產生變化」。他舉例，原先他將中國視為匯率操縱國，但後來，他和習近平發展了良好的關係，加上為了要解決北韓問題，「靈活」成為了最重要的關鍵。

川普解釋，有些事情比匯率操縱還更緊急，如果中國想要介入北韓核武威脅的話，「我總不能跟他說，嘿，你想幫忙我們解決北韓問題嗎？附帶一提，你是個匯率操縱者。」川普強調，這樣的方式不但不可行，也有失尊重。