川普執政滿百 這兩件事成重要政績...
2017-04-26 10:25
川普執政滿百，懲罰敘利亞與發展美中關係是重要政績。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普執政滿百，外界紛紛檢視他當初提出的承諾與政策進度。而川普自己，也對就職百日以來的心路歷程侃侃而談。其中，川普上任至今最重大的成果，莫過於發射飛彈攻擊敘利亞，以及與中國國家主席習近平發展良好關係。
川普在接受《美聯社》專訪時，被問到擔任公職對他產生了什麼影響？川普說，那就是他意識到自己所做的決定是如此的重大。他以日前下令發射59枚戰斧飛彈攻擊敘利亞軍事設施，作為敘國政府使用化武的懲罰為例，「我對自己說，這件事沒那麼簡單，這是攸關性命的一件事，因為有平民可能會因此喪命，背後可能付出的代價讓你難以做出決定。」
此外，因川普在競選期間提出了「百日計畫」，記者問到是否確實按照計畫執政時，川普表示「情勢已經產生變化」。他舉例，原先他將中國視為匯率操縱國，但後來，他和習近平發展了良好的關係，加上為了要解決北韓問題，「靈活」成為了最重要的關鍵。
川普解釋，有些事情比匯率操縱還更緊急，如果中國想要介入北韓核武威脅的話，「我總不能跟他說，嘿，你想幫忙我們解決北韓問題嗎？附帶一提，你是個匯率操縱者。」川普強調，這樣的方式不但不可行，也有失尊重。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 昔日衝鋒槍掃射天安門 中國前上將監獄用筷子刺頸亡
- 偏僻小村發現黃金礦脈 上百人湧入、政府封鎖
- 泰國軍方為何購買中國潛艦？ 理由是「最便宜」...
- 赴德談女權遭問「妳憑什麼坐在這？」 伊凡卡囧答....
- 川普執政滿百 這兩件事成重要政績...
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 徐巧芯認愛「台北陳致中」 周刊爆：疑同居
- MLB》陳偉殷換老闆 基特團隊391億買下馬林魚
- 自由廣場》謙卑而大膽的建言
- MLB》基特將成新老闆 一朗對他評價至高無上
- 東芝智慧電表子公司 日立結盟私募收購
- 紅葉史前遺址 初勘判定三和文化
- 北捷駕駛控縮人事成本 生病不能請假
- 美股狂飆！那斯達克指數首度收在6000點之上
- 台股史上最貴股票！大立光突破1張5百萬
- 林飛帆也傳喜訊！ 婚宴將開30多桌
- 陳為廷公開示愛！ 對象是她卻陷苦戀...
- 「梅花」開了！今年1號颱風成形 對台影響不大
- 倒郭派股東緊咬政經花大錢 李晶玉反問我們賺了多少？
- 沒爽約殷仔 連「起點」都是驚喜巧合
- Selina廣告合體"他" 立刻變配角
- 來實現夢境... 動漫乾爹逼少女喇舌、熊抱
- 《觀察筆記》站尾包衰
- 谷阿莫勝訴機率低？ 蔡依林律師分析案子...
- 毒鴛鴦飛車搶包 警循線逮人送辦
- 自由談》心肝有所貪，頭殼鑽雞籠
- 社論》國庫通黨庫 黨職併公職
- 〈愛情軍師團〉4～5月徵文啟事
- 伊斯坦堡女網賽》謝淑薇連掉11局 伊斯坦堡女網一戰出局
- 〈圖文專欄〉黛安的微醺畫語
- 週刊爆料：劉錚私會主播進女廁 兩人在裡面待20分鐘...
- NBA》公鹿瀕臨淘汰 總教練基德：必須守住第6戰
- 全中運》高女組差點翻船 大同羽團「包3金」
- 舉重亞錦賽》郭婞淳一「舉」連霸 更勝里奧金牌
- 點香、燒金紙歸空污 逾六千人連署反對
- 容積代金 柯P：希望政論節目可以討論這些有水準題目
- 兄弟交惡 美對加軟木課反補貼稅
- 擬停用微軟Office軟體 暨大網路論戰
- 8米以下巷道 5年20億元更新
- 未罷工空服員遭除名 一審工會勝
- 天團成員救援日劇 收視GG了
- 余文樂楊千嬅親熱滾床 導演先濕了
- NBA》魏少47分準大三元再度悲情 火箭淘汰雷霆
- 首例！年改抗議恐撞會考 2考場更換
- 男星表面笑嘻嘻 內心孤單無助
- 立院三讀 終結黨職併公職 追討連戰等退俸
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：川普執政滿百 這兩件事成重要政績...
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分