| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
疑喝水嗆到 新北3歲男童送醫急救 強烈東北風來襲！17縣市發布陸上強風特報
 首頁 > 國際

川普執政滿百 這兩件事成重要政績...

川普執政滿百，懲罰敘利亞與發展美中關係是重要政績。（歐新社）

2017-04-26  10:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普執政滿百，外界紛紛檢視他當初提出的承諾與政策進度。而川普自己，也對就職百日以來的心路歷程侃侃而談。其中，川普上任至今最重大的成果，莫過於發射飛彈攻擊敘利亞，以及與中國國家主席習近平發展良好關係。

川普在接受《美聯社》專訪時，被問到擔任公職對他產生了什麼影響？川普說，那就是他意識到自己所做的決定是如此的重大。他以日前下令發射59枚戰斧飛彈攻擊敘利亞軍事設施，作為敘國政府使用化武的懲罰為例，「我對自己說，這件事沒那麼簡單，這是攸關性命的一件事，因為有平民可能會因此喪命，背後可能付出的代價讓你難以做出決定。」

此外，因川普在競選期間提出了「百日計畫」，記者問到是否確實按照計畫執政時，川普表示「情勢已經產生變化」。他舉例，原先他將中國視為匯率操縱國，但後來，他和習近平發展了良好的關係，加上為了要解決北韓問題，「靈活」成為了最重要的關鍵。

川普解釋，有些事情比匯率操縱還更緊急，如果中國想要介入北韓核武威脅的話，「我總不能跟他說，嘿，你想幫忙我們解決北韓問題嗎？附帶一提，你是個匯率操縱者。」川普強調，這樣的方式不但不可行，也有失尊重。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 川普 敘利亞 美國 習近平
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
德式✧高麗菜里肌卷
香氣四溢✧咖哩烤蝦
客家甜點✧九層糕
高麗菜如何保鮮？
轉寄

標題：川普執政滿百 這兩件事成重要政績...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月26日‧星期三‧丁酉年四月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.