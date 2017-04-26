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9國擁1萬5千枚核彈 智庫：北韓可能有8枚

有國外的科學智庫統計指出，目前全球有9個國家擁有核子武器，共計有約14923枚核彈，其中北韓可能擁有至少8枚或以上的核彈。（法新社）

2017-04-26  10:14

〔即時新聞／綜合報導〕北韓於昨天（25日）慶祝第85屆建軍節，各界都相當擔心北韓將會於近日進行核子試爆。有國外的科學智庫統計指出，目前全球共有9個國家擁有核子武器，包括美、俄、英、法、中等國，共計有約14923枚核彈，其中北韓可能擁有至少8枚或以上的核彈。

據《Business Insider》報導，美國核子科學研究等智庫機構的最新統計指出，目前全球共有9大核武國家，擁有約14923枚核彈，其中以俄羅斯為最大擁核國，共約7千枚現役或將退役的核彈，美國擁有約6800枚居次，其中有約3成核武已經部署好，其它則是備用或已退役。

報導也提到，其他的擁核國家還有法國（300枚）、中國（260枚以上）、英國（215枚）、巴基斯坦（140枚）、印度（120枚）、以色列（80枚以上），至於近年來不斷發展核武的北韓，智庫認為至少擁有8枚或以上的核彈。

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  • 美國核子科學研究等智庫的統計指出，俄羅斯為最大擁核國，共約7千枚核彈，美國擁有約6800枚居次。（圖截自Business Insider）

    美國核子科學研究等智庫的統計指出，俄羅斯為最大擁核國，共約7千枚核彈，美國擁有約6800枚居次。（圖截自Business Insider）

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