泰國軍方為何購買中國潛艦？ 理由是「最便宜」...

2017-04-26 09:44

〔即時新聞／綜合報導〕泰國先前曾和中國進行大型軍售案，包括數十輛坦克以及3艘潛艦，潛艦價格約為10億美元（約新台幣300億），不過泰國內部出現質疑聲浪，強調軍方軍售並不透明，潛艦性能也備受質疑。對此，泰國副總理兼國防部長巴維‧翁素萬（Prawit Wongsuwan）指出，購買中國潛艦全程公開透明，而且相較於其他國家的價格，中國潛艦價格最便宜。

根據《BBC中文網》報導，泰國軍方在過去通常都向西方國家購買武器，尤其美國為大宗，但自從泰國2014年發生軍事政變後，情況開始轉變。巴維‧翁素萬指出，泰國軍方選擇中國製潛艦的原因在於中國開出的價格最低，並強調泰軍有購買潛艦的必要，希望藉此保護泰國在安達曼海的自然資源，而且泰國的鄰國都有潛艦，首艘中國製潛艇的交付時間訂在6年內，另2艘則在10年內會交貨。

針對泰軍購買中國製潛艦，一名退役的泰國海軍將領認為，泰國周圍多為淺水海域，潛艇的戰略價值實在有限，不如購買急需的巡邏艇或直升機，且泰國近年經濟欠佳，高價採購潛艇讓民眾難以接受。