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疑喝水嗆到 新北3歲男童送醫急救 強烈東北風來襲！17縣市發布陸上強風特報
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美聯航強拖醫生下機濺血 航警新爆：他自己撞的…

2017-04-26  09:27

〔即時新聞／綜合報導〕4月9日美國聯合航空爆發硬拖一位亞裔醫生杜成德（David,Thanh Duc Dao，譯音）下機，還因動作粗魯而使得醫生滿臉是血，引發各界議論，重創聯航形象及股價，不過，根據當初拖醫生下機的航警朗恩（James Long）提出的報告，指控杜成德是自己去撞飛機座椅手把造成的。

綜合媒體報導，美國《NBC新聞》在4月25日播出最新一份影音檔案，聽到杜成德在航警要他下機時，嗆航警說「我不走，你得拖我」，而《美聯社》更取得朗恩寫給芝加哥航空局的報告，指杜成德不願行動，只好硬拖下機，當時，杜成德雙手緊緊抱在胸前，由於他的座椅在靠窗位置，只好伸手去「扶」他，不過，當他來到走道時「突然出手攻擊」拍開朗恩的手，杜也失去平衡，嘴巴跌嗑到座位的手把。

不過朗恩也坦承，他正面臨失業的威脅，才寫下這份報告。

另位航警羅德里格斯二世（Mauricio Rodriguez Jr.）則在報告中說，杜成德嗆航警，他不管會不會被捕，都不會離開這班已付錢的飛機，下機後更躺在地上「宣稱自己是糖尿病患者」，又爬起來跑回飛機後方，告訴航警「我不會下機，乾脆殺了我，我想回家」。

不過，在事件後的記者會上，杜成德的律師表示，杜成德有腦震盪、鼻梁斷裂、斷兩顆門牙。

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  • 亞裔醫生杜成德，日前在聯航客機上遭暴力對待，強拖下機。（美聯社）

    亞裔醫生杜成德，日前在聯航客機上遭暴力對待，強拖下機。（美聯社）

  • 朗恩的報告曝光。（圖擷自洛杉磯時報）

    朗恩的報告曝光。（圖擷自洛杉磯時報）

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