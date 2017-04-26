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買衛生棉竟課「奢侈稅」 窮印女塞破布吸經血

2017-04-26  10:05

〔即時新聞／綜合報導〕在印度，「月經」不僅象徵「不潔」，防止經血外漏的衛生棉，也被視為奢侈品，要買的話，須課徵12至14％的「奢侈稅」，即「衛生棉稅」，逾70％無力負擔的女性，只好在內褲裡塞破布、報紙！

綜合媒體報導，印度國會女議員德芙（Sushmita Dev）日前提案廢除「衛生棉稅」，不少政客、寶萊塢影星、喜劇演員與作家等人紛紛力挺。德芙表示，國內數億婦女中，僅12％的人會使用衛生棉，7成以上的女性，因負擔不起，只得以破布、報紙將就，導致「妹妹」出問題。

德芙說，也許有人會說，「用布就可以啦！」但布要清洗、曬乾，有些地方連供水都有問題，或是水質不佳，不少女性要上學、工作，根本沒辦法隨時處理「染血布」，甚至有人乾脆待在家中，等生理期結束再出門。

德芙指出，對她們來說，衛生棉不便宜，又有稅的問題，但「大姨媽」每個月都會來，假設時間長達40年，1年12個月，一共要被課480次稅，這樣公平嗎？」因此提案要求財政部廢除購買衛生棉要負擔的重稅。

印度婦女與兒童發展部長甘地（Maneka Gandhi）則說，若想讓衛生棉普及化，廢稅只是第一步，未來希望能降低衛生棉的生產成本與售價，造福廣大女性，並在學校、公廁架設自動販賣機，將衛生棉融入於日常生活中，讓月經不要再被視為「不乾淨」的同義詞。

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  • 德芙提案廢除「衛生棉稅」。（圖擷取自「thenewsminute.com」）

    德芙提案廢除「衛生棉稅」。（圖擷取自「thenewsminute.com」）

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