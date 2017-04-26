昔日衝鋒槍掃射天安門 中國前上將監獄用筷子刺頸亡
2017-04-26 08:35
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〔即時新聞／綜合報導〕中國前武警司令、副總參謀長王建平，去年12月底被軍紀委帶走之後，本月23日傳出在北京沙河總政看守所，用1根筷子戳進頸動脈自殺，已證實死亡。
《博聞社》報導，王建平是習近平打貪後，中國第一位遭到逮捕的現役上將，於2016年8月25日在成都住所遭到逮捕，12月29日遭軍紀委帶走；而他落馬的原因，可能是他在當武警司令期間，他兒子幾乎包辦所有的相關工程，身家至少20億人民幣（約台幣百億元）；不過，也有說法指出，他是跟周永康、令計畫、徐才厚、郭伯雄等人走的太近，才遭抓捕。
王建平以心狠手辣著名，在網路上曾爆料，他在1989年「率領32隻衝鋒槍，橫掃了天安門廣場」，「從此官運亨通」。
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