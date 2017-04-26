南韓今晨部署薩德 8千警戒護防抗議

南韓警方動用8000名警察封鎖了通往星州高爾夫球場的905國道。（法新社）

2017-04-26 08:28

〔即時新聞／綜合報導〕戰區高空防禦飛彈（THAAD，簡稱「薩德」），今晨已由駐韓美軍開始在南韓星州高爾夫球場進行全面部署，引發當地民眾的強烈抗議。

據《韓聯社》報導，駐韓美軍的6輛拖車在凌晨4時30分，開始搬運薩德前往星州高爾夫球場。由於當地居民的反薩德示威活動，南韓警方動用8000名警察封鎖了通往星州高爾夫球場的905國道。

過去當地民眾已多次抗議部署薩德，他們擔心薩德的雷達系統會釋放出電磁波，恐將影響人體和農作物。

南韓軍方透露，此次搬運的是薩德的各式裝備，包括移動發射台、X雷達系統、反導系統、交戰指揮所、發電機和冷卻機等設備。

報導提到，星州薩德系統將由駐韓美軍第8軍35防空砲旅團負責運行。據了解，此次部署薩德是為了預防南韓大選結束後對薩德部署的變數，薩德最快將在今年底就能全面運作。