部署THAAD　傳美軍開始將零件移往場址

2017-04-26 05:52

〔中央社〕美軍已經開始將「終端高空防衛系統」（THAAD）的零件，移往南韓計劃部署這項反飛彈系統的場址。

根據路透社，韓聯社今天報導，美國和南韓同意部署終端高空防衛系統，以回應北韓發射飛彈帶來的威脅。不過中國大陸反對相關作為，並表示此舉破壞區域安全平衡，又無助於嚇阻北韓。