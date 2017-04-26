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庫德族戰士死於土空襲 美：深切關注

2017-04-26  03:28

〔中央社〕土耳其戰機今天攻擊敘利亞和伊拉克，造成至少20名庫德族戰士喪生。美國國務院對此表達「深切關注」，表示土國此舉未獲美國領導打擊伊斯蘭國的盟軍授權。

法新社報導，土國指出，已對敘北和伊北「恐怖分子巢穴」進行攻擊，並誓言繼續對抗安卡拉當局認為與非法的庫德工人黨（Kurdistan Workers Party, PKK）有連結的團體。

路透社報導，國務院發言人唐納（Mark Toner）告訴記者：「我們已向土耳其政府直接表達上述關切，空襲未獲盟軍批准，不幸造成我們對抗伊斯蘭國（IS）戰鬥的夥伴部隊生命損失。」

土國今天的攻擊行動可能導致安卡拉與其北大西洋公約組織（NATO）盟友華府的緊張加劇。華府認為庫德族戰士在對抗伊斯蘭國的戰鬥中，扮演重要角色。

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