美公民遭陸以間諜罪判刑 將驅逐出境

2017-04-26 00:38

〔中央社〕中國法院今天以間諜罪將美國公民潘婉芬判刑三年六個月，但隨即下令將她驅逐出境。這個案子曾導致美中緊張關係更為嚴重。

潘婉芬（Sandy Phan-Gillis）已歸化為美國公民，她在2015年3月準備離開中國大陸前往澳門時被捕，未經起訴即遭拘押。

律師尚寶軍表示，潘婉芬在南寧市受審時認罪，而且無意上訴。

他又說，「她可能會很快被遣送美國，但我們還不知道確切日期」，她目前被拘押在警察局。

中國政府未公開潘婉芬被控罪名的詳情。尚寶軍表示，由於此案涉及「國家機密」，在判決書公布前，他不便透露判決細節。判決書預料會在五天內公布。

潘婉芬在越南出生，祖籍大陸，她在2015年3月作為休士頓貿易代表一員走訪大陸，卻遭大陸當局以間諜罪名拘押。

她的夫婿吉利斯（Jeff Gillis）曾指控大陸當局湮滅證實她並非間諜的相關證據。