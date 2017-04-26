韓國大選首度在台設投票站 2197人可投票

2017-04-26 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕南韓將於5月9日舉行總統大選，但境外選民從本月25日開始就可以投票，大選投票站在台灣的台北也有設置，這也是南韓在1992年與台灣斷交後，以及南韓在2009年規定旅外國民擁有投票權後，首次在台灣實施境外投票。據了解，在台灣登記投票的韓國旅外選民共有2197人。

《韓聯社》報導，在當天上午，有一些居住在台灣南部城市高雄的選民，特別搭乘高鐵北上，到台北來投票，他們一致表示，過去大選時沒辦法回國投票，相當鬱悶。

報導提到，南韓在本月2日修訂《選舉法》，從本屆大選開始，沒有設駐外公館的海外地區，可在辦理領事業務的辦公室內，設置旅外選舉管理委員會，所以沒有和南韓建立正式外交關係的台灣，也可以實施境外投票。

本次是南韓第19屆總統大選，境外投票從4月25日到30日為止，在全球116國共有204處的投票站，提供境外選民投下神聖選票。