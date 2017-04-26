北韓太陽節大斂財 外媒「入場費」1人要7.5萬
2017-04-26 00:23
北韓上周舉行「太陽節」活動，展示軍力並宣傳社會主義，同時還趁機「斂財」。圖為北韓領導人金正恩。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕北韓上周舉行「太陽節」活動，展示軍力並宣傳社會主義，同時還趁機「斂財」，當局邀請了121位記者訪問北韓，但每人得支付2500美元（約7.5萬台幣）的「入場費」。
《路透》報導，北韓趁「太陽節」趁賺了一些外幣，外媒入境進行為期7天的訪問，費用是2500美元，全都支付給政府機構。這筆費用相等北韓人平均5年的工資。根據《路透》記者在平壤計算，外媒訪問北韓期間，在航班、酒店、簽證和其他日常花費上，當局收穫可能超過30萬美元（900萬台幣），但不清楚當局經營成本有多少、利潤有多少。
第一筆錢花在北韓駐北京大使館，《路透》的澳洲籍記者花了137美元（約4100台幣）拿到簽證，美國籍記者則說，他的簽證費用約175美元（約5200台幣）。搭乘高麗航空從北京前往平壤的來回機票則花了522美元（約1.5萬台幣）。
記者還在平壤花了350美元（約1萬台幣）買了一張網路流量為400mb的SIM卡，入住平壤的酒店7晚則花了784美元（約2.3萬台幣），還付了「訪問費」、「新聞室費用」等296美元（約9000台幣），因匯率變化，還加上16.7美元（約500台幣）。
《路透》記者一週的食物和啤酒帳單為300美元（約1萬台幣），新聞中心一杯速容咖啡要4.5美元（約135台幣），搭計程車花了6美元（約180台幣），減頭髮又花了11美元（約330台幣）。當她退房到達機場時，「監護人」表示，她的酒店房卡的塑膠層剝落了，還要再付3美元（約90台幣）。
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