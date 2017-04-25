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「施法」護國？ 大馬「巫師王」道歉承認是演戲

2017-04-25  22:53

〔即時新聞／綜合報導〕曾開壇作法宣稱要保護馬來西亞免於北韓威脅的「巫師王」依布拉欣馬金（Ibrahim Mat Zin），今（25）日在馬國官員陪同下召開記者會，為「施法」道歉，承認之前的行為都是在「演戲」。

綜合大馬媒體報導，依布拉欣在馬國聯邦直轄區宗教局舉行的記者會上道歉，他說，在MH370事件及金正男命案期間，他於吉隆坡機場、中央醫院等地作法，是受到「某人」的指使，所進行的相關「演出」。

依布拉欣表示，「我是被人指使做出這些鬧劇行為，目的是保護他們的利用...我依那個人的指示行事而已。」但他並沒有公開指使者的身分。

依布拉欣承諾會停止一切施法行為，還要放棄「巫師王」的稱號，「現在，我不希望別人再稱呼我為『巫師王』，我對我之前的所做所為，感到非常遺憾。我向大馬及全世界的穆斯林道歉。」

依布拉欣3月曾在海邊「施法」，用椰子、木棍、竹竿、地毯及海水作法，宣稱是要保護馬國免受到北韓的威脅攻擊。接著又跑到停放金正男遺體的中央醫院「施法」，拿出以木棍充當的「望遠鏡」念念有詞，宣稱是祈求讓金正男靈魂盡快回北韓。

依布拉欣「施法」行為引發爭議，更遭當局稱令馬國成為國際笑柄，破壞伊斯蘭形象，於3月發布通緝，依布拉欣最後在本月21日被逮，隔天獲得保釋。

相關影片請見：

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  • 依布拉欣3月12日在海邊「施法」，用椰子、木棍、竹竿、地毯及海水作法，宣稱是要保護馬國免受到北韓的威脅攻擊。（圖擷取自《Rakyat Post》youtube影片）

    依布拉欣3月12日在海邊「施法」，用椰子、木棍、竹竿、地毯及海水作法，宣稱是要保護馬國免受到北韓的威脅攻擊。（圖擷取自《Rakyat Post》youtube影片）

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