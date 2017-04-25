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韓國、美國上月演習 曾逼俄國潛艇浮出水面

韓國海軍P-3CK海上巡邏機。（圖擷取自Channel A YouTube頻道）

2017-04-25  23:05

〔即時新聞／綜合報導〕韓國軍方消息人士今日表示，韓國海軍P-3CK海上巡邏機，在上月22日於朝鮮半島東部海域（日本海，韓國稱東海）的鬱陵島南側公海區域，和俄羅斯潛艇展開追逐。

《韓聯社》報導，韓國、美國兩國的海軍潛艇與海上巡邏機，在上月22日進行演習，過程中發現疑似潛艇的物體，在公海航行，隨後展開追逐。

該名消息人士透露，經過70多個小時的追逐後，該潛艇浮出水面，經確認後，證實為俄羅斯的「基洛級潛艇」。

報導提到，據了解，該基洛級潛艇長72.6米，寬9.9米，排水量3千餘噸，裝備6具魚雷發射管，並裝載SS-N-27反艦導彈。

該名人士表示，韓國海軍方面，已就該事件向俄羅斯太平洋艦隊司令部發送書函，表達抗議。俄方對此表示，為軍事訓練。

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  • 遭逼出海面的俄羅斯基洛級潛艇。（圖擷取自Channel A YouTube頻道）

    遭逼出海面的俄羅斯基洛級潛艇。（圖擷取自Channel A YouTube頻道）

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