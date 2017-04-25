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中國一帶一路有商機？ 外媒評論：愚蠢投資

2017-04-25  22:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國「一帶一路」國際合作高峰論壇5月北京登場，對於「一帶一路」是否真的有商機，美國媒體一篇評論指出，該計畫已陷入困境，其回報並不樂觀，外資投放資金顯得愚蠢。

綜合港媒報導，美國《華爾街日報》24日刊登一篇署名為美國太平洋司令部僱員Patrick McCabe的文章，標題為「投資中國『一帶一路』的愚蠢」。內文提到，雖然習近平政府將「一帶一路」描述成大好的投資機會，但事實上，除了地緣政治問題，「一帶一路」已經危機重重。

作者認為，中國經濟出現危機，國外投資又觸礁，北京才提出「一帶一路」尋找商機，但該計畫的回報並不樂觀，美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）去年一份報告就引述中國官員私下預計，中國對中亞的投資，有3成將血本無歸，在緬甸和巴基斯坦更高達5成和8成。

他分析指出，該計畫在2013年提出時，中國的GDP為雙位數增長，但目前已跌到7%。當初的構想和計畫與中國當前的經濟狀況不符，中國債務對GDP比例，也已由10年前的150%，升至當前的282%，今年中國資產外流已達7250億美元（約21.8兆台幣）。

作者認為，北京政府以基礎建設主導增長模式引入外資，但內部經濟已出現下滑。他形容，北京現在就像一個房地產開發商，新樓蓋到一半去出現融資問題，只能一面假裝自信吸引投資者，一面掩飾周轉不靈，作者相信外資不會上當。

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  • 對於中國「一帶一路」是否真的有商機，美國媒體一篇評論指出，該計畫已陷入困境，其回報並不樂觀，外資投放資金顯得愚蠢。圖為中國領導人習近平。（法新社）

    對於中國「一帶一路」是否真的有商機，美國媒體一篇評論指出，該計畫已陷入困境，其回報並不樂觀，外資投放資金顯得愚蠢。圖為中國領導人習近平。（法新社）

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