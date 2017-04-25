沒現金沒帶紅包不是問題！ 北京伴娘QR碼收禮金

日前中國北京一場婚禮也趕上潮流，提供二維條碼QR Code收取禮金，來不及準備或忘了帶紅包的賓客也可以利用手機掃描後交禮金。（圖取自微博）

2017-04-25 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕行動支付正夯，日前中國北京一場婚禮也趕上潮流，提供二維條碼QR Code收取禮金，來不及準備或忘了帶紅包的賓客也可以利用手機掃描後交禮金，但此舉評價兩極。

綜合中國媒體報導，吳姓男網友爆料，日前到北京朝陽區參加大學同學婚禮時，負責收禮金的伴娘胸前竟掛著支付寶的收錢QR Code，伴娘告訴他，這是為了方便來不及準備或忘了帶紅包的賓客交禮金。

伴娘王姓女子告訴記者，掛二維條碼是她的想法，她因沒記過帳，怕收禮金時記錯，也想為忘了準備紅包的賓客提供方便，而這也徵求了新娘同意。她說，年輕人一看就明白，還說早知道就不用特地跑銀行領錢。

王女也表示，年紀大的人不太明白二維條碼，新娘的婆婆見狀也問了一下，雖然沒說什麼，但臉色不太好看。後來聽說新娘婆婆不樂見此舉，王女也取下胸前的二維條碼。她也對自己的行為有些後悔，承認欠考慮。

二維條碼收禮金的評價兩極，支持伴娘的網友說，禮金是心意，與形式無關，有實名轉帳紀錄的禮金也免除了假鈔的尷尬、省下清點的麻煩。

另一方則認為，直接掃二維條碼收禮金的方式「太赤裸裸了」，辦婚禮似乎是為了斂財，不是為了收到祝福。還有網友說，掃二維條碼交禮金，錢就落到新娘口袋裡了，「婆婆當然不高興」。