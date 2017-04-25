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中職Live》胡金龍追平3分砲 悍將、兄弟回到原點
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台灣出席WHA 中國外交部3句話回應…

2017-04-25  22:19

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）將於5月底舉行第70屆世界衛生大會（WHA），雖然我國至今仍未收到邀請函，但中國外交部已先行回應關於我方出席WHA一事。

中國外交部今下午舉行例行記者會，有港媒提問是否允許台灣出席WHA？中國外交部發言人耿爽回應，「先前已回答過類似問題，在所謂台灣的『國際空間』問題上，我們一貫堅持按照『一個中國』的原則處理有關問題」。

日前本報報導提及，如果WHO依循以往慣例，在邀請函中提及一中原則，我方將出席抗議。衛福部長陳時中也指出，不論有無收到邀請函，都會帶隊去參加，表達我國的立場。

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  • 有港媒提問是否允許台灣出席WHA？中國外交部依舊重彈「一中政策」。（中央社）

    有港媒提問是否允許台灣出席WHA？中國外交部依舊重彈「一中政策」。（中央社）

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相關關鍵字： WHA 一中原則 世界衛生大會（ＷＨＡ） 中國 外交部
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