危機化解？中國國航下月恢復北京─平壤航班
2017-04-25 20:27
〔即時新聞／綜合報導〕朝鮮半島局勢持續升溫之際，中國國際航空公司卻傳出，5月5日恢復北京─平壤航線，每周2班，於周一、周五執行。
根據《環球網》報導，中國國航4月17日突然宣布暫停北京飛平壤航線，當時時機過於敏感，引起國際議論，但中國國航解釋，飛平壤班機因為客源不足，經常被取消，一但銷售狀況好轉，隨時都會恢復航班。
今日，中國國航也宣布北京飛平壤航線將於5月5日恢復，每周兩班，於周一及周五出發，而過去則是每周一、三、五飛行。
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