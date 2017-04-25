韓男燒朴槿惠父親故居被判4年半 他說原因是...

48歲的白男去年12月1日在位於南韓慶尚北道龜尾市的朴正熙故居縱火。（美聯社）

2017-04-25 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕南韓前總統朴槿惠父親朴正熙的故居，去年底遭人縱火，犯人白姓（Baek）男子今（25）日遭到判刑，要入獄4年半。

《韓聯社》報導，48歲的白男早有前科，2012年曾因在盧泰愚故居縱火而短暫入獄，去年12月1日又在位於南韓慶尚北道龜尾市的朴正熙故居縱火，所幸火勢在10分鐘內被撲滅，沒有人員傷亡。

白男今次縱火被逮捕後，向警方表示他相當憤怒，因朴槿惠在捲入貪腐醜聞後，並沒有「辭職」或「自殺」。檢方原本求刑5年，但大邱法院周二處以白男4年半有期徒刑。

朴槿惠父親、南韓前總統朴正熙在1961年軍事政變後掌權長達18年，直到1979年被暗殺身亡。

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