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南京動物園環境髒亂 老虎下水變「黑虎」

南京的動物園遭控環境髒亂，老虎下了水池變成「黑虎」。（圖擷取自微博）

2017-04-25  20:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國南京的珍珠泉動物園遭遊客指控，老虎籠舍內的水池，池內的水早已發黑、變臭，老虎下水池上來後，一半的毛又黑又髒，簡直變成了「黑虎」。

綜合中國媒體報導，不少遊客在23日反應，珍珠泉動物園的老虎籠舍髒亂，水池生了大量青苔，底下積了厚厚淤泥，很不乾淨，老虎下水池起來後，全身的毛又黑又髒。

除此之外，遊客也指控，籠舍的鐵絲網殘缺破爛，老虎走過，很多毛都被鐵絲網給勾下。

園方今日回應，表示有接到遊客反應的問題，已在第一時間對水池進行了清淤，未來也會對水池進行改造；鐵絲網部分，園方稱是因為小老虎愛玩，喜歡抓鐵絲網，所以才會損壞，已經進行了替換。

關於掉毛部分，園方表示，老虎本來就會在這個季節掉毛，不是鐵絲網勾掉的。

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  • 南京的動物園遭控環境髒亂，老虎下了水池變成「黑虎」。（圖擷取自微博）

    南京的動物園遭控環境髒亂，老虎下了水池變成「黑虎」。（圖擷取自微博）

  • 老虎籠舍的水池有大量青苔，水質變黑。（圖擷取自微博）

    老虎籠舍的水池有大量青苔，水質變黑。（圖擷取自微博）

  • 老虎籠舍的鐵絲網變形破損。（圖擷取自微博）

    老虎籠舍的鐵絲網變形破損。（圖擷取自微博）

  • 鐵絲網上勾著老虎的毛。（圖擷取自微博）

    鐵絲網上勾著老虎的毛。（圖擷取自微博）

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