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自稱遭鬼附身 印度婦人浸死四個月大女兒

2017-04-25  19:28

〔即時新聞／綜合報導〕印度24歲婦女辛格（Pinki Singh）自稱懷孕期遭鬼附身，於是在日前將4個月大的女兒拉莉（Lali）丟到水溝裡，活生生將她溺死，拉莉的屍體在報案後2天才找到，事後辛格已被逮捕。

《每日郵報》報導，辛格的丈夫馬亨德拉（Mahendra Singh Jhakad）說，妻子在一年前的懷孕期間，就自稱被鬼附身了，他雖然帶妻子去治療，但妻子的狀況在上個月開始越來越糟。

回憶起發現女兒失蹤的那天，馬亨德拉說，辛格原本躺著，結果突然跳起來，開始大叫和找女兒；辛格更對他說，是個穿著紅衣的鬼帶走了女兒。

馬亨德拉之後報警，警方開始搜索，但一無所獲，2天後警方搜查辛格鄰居的房子時，在水溝內發現了拉莉的屍體。

警方將辛格逮捕，辛格承認犯案，表示有股超自然的力量逼迫她殺死女兒；馬亨德拉則是為妻子求情，表示鬼接管了妻子的身體，妻子是無辜的。目前辛格遭到拘留，但尚未被起訴。

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  • 辛格自稱遭鬼附身，導致她把女兒溺死。（圖擷取自每日郵報）

    辛格自稱遭鬼附身，導致她把女兒溺死。（圖擷取自每日郵報）

  • 遭母親溺死的女嬰拉莉。（圖擷取自每日郵報）

    遭母親溺死的女嬰拉莉。（圖擷取自每日郵報）

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