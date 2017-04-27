鳥取觀光有救了！貓老闆賣烤地瓜 獵奇片吸300萬人看

2017-04-27 15:27

〔即時新聞／綜合報導〕日本竟然有貓咪當老闆在賣烤地瓜？就算動作再慢我也願意等啊！

日本網友Tomokazu Yamaguchi日前分享一段影片，畫面中一攤看似平凡無奇的烤地瓜，是由貓老闆來幫人服務，裝扮十分獵奇，乍看簡直分不清是人還是貓，加上其無微不至的「日式服務」，躡手躡腳地為客人包地瓜與收錢找錢的動作，讓人忍不住就看完了，這則上傳在個人臉書的影片，上傳1個月多來竟已逼近300萬人次觀看。

其實這攤貓咪烤地瓜已在當地開設多年，主要出現在倉吉市與三朝溫泉一帶，不定期開著行動推車出現，下雨天也有可能現身，但通常是秋冬季節，畢竟夏天穿這樣也太不人道了吧～～老闆每天都會在他的臉書上公告營業地點和時間噢！

▲貓老闆的超萌自拍照連發～～！！（圖片擷取自「美樹 ミケ 山田」臉書）

說到鳥取，這是位於日本西部的一個小縣，人口約60多萬，日本「全國都道府縣魅力值排行」每年都會由日本民眾來選出最好玩的縣，結果去年的排行中，鳥取在 全國47個地區中只名列第42名！！ 可以說是日本倒數幾個沒有魅力的地區 （幫QQ） ，希望這攤貓老闆賣地瓜的攤位在最近國內外社群媒體的病毒式傳播下，能夠為鳥取帶來更多人氣啊！！