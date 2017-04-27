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主婦救星！不想做家事 狂老爸自製「懶人摺衣機」

女兒不喜歡做家事，老爸DIY自動摺衣服機超省事。（IggySwan提供）

2017-04-27  17:47

〔即時新聞／綜合報導〕你最討厭做的家事也是摺衣服嗎？網路上出現一位狂老爸，他是外國Youtuber「Iggy Swan」，也是一名DIY木工達人，他為不愛做家事的2位女兒手工製作一台懶人專用的「自動摺衣服機」，所有衣服都可以在2秒內摺好，讓電腦前的家庭主婦都跪了，直呼好想要一台！！

Iggy Swan的Youtube頻道上有著各式各樣自己的「懶人」發明，包括一台以電鑽當作動力來源，外觀看起來像一隻人馬的「步行機」，用來讓不想走路的人代步，最高可承重167公斤。另外還有一台可以身兼麻將桌、烤肉架、可拆解成椅子的多功能木桌。

▲狂老爸自製電鑽發電的步行機，看起來挺堪用的喔！（圖片擷取自Youtube）

▲還有這架華麗的多功能木桌，竟然是純手工打造的啊！（圖片擷取自Youtube）

▲摺疊起來變成這副模樣。（圖片擷取自Youtube）

▲竟然還可以分離？！（圖片擷取自Youtube）

Iggy Swan也不藏私地將自己的發明製作過程全都PO上個人頻道，不過外行的網友們可以說有看沒有懂，只能在下方刷留言、點頭稱讚他真的太強了，希望他趕快去申請專利，也有人好奇他製作這些機器的時間，不知道可以摺幾件衣服了。

相關影音1：Swan發明人馬步行機

相關影音2：Swan發明多功能木桌

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