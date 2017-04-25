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「最帥囚犯」赴英慘遭驅逐 網友力挺：浪子已回頭！

米克斯無故被驅逐出境，對此感到超無奈。（圖擷自每日郵報）

2017-04-25  18:08

〔即時新聞／綜合報導〕被稱為「最帥囚犯」的美國33歲男子米克斯（Jeremy Meeks），日前出獄後登上紐約時裝週，被譽為浪子回頭代表，最近他前往英國參與拍攝，不料卻被海關擋下，目前已返回美國。許多人為他抱屈，認為英國不該因他的過去就拒絕讓他入境。

綜合外媒報導，米克斯在當地時間23日抵達倫敦，他原先要進行雜誌拍攝工作，不過卻被海關攔下，在機場呆了5個小時後被告知驅逐出境，最後僅在英國待了約8小時左右。

他的經紀人喬丹（Jim Jordan）喊冤，米克斯已取得工作簽證、假釋官許可證等，代表可以赴英工作，不清楚為何被拒絕入境。他代米克斯表示，被鎖進小房間數小時，並對他進行訪談、指紋辨識，還取走護照不歸還，也沒有說明驅逐出境原因。

喬丹表示，米克斯對此感到非常難過，這是米克斯第一次在英國亮相的機會，他本人也感到興奮。喬丹將前往美國駐倫敦使館尋求協助，也會幫助米克斯的妻子繼續完成英國行。

喬丹說，米克斯好不容易重回新生活，也走在正確的道路上，他現在很難過，希望這只是個小挫折，他能再次克服。許多網友也力挺米克斯，認為海關不該無故拒絕入境。

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  • 米克曾被稱為最帥囚犯，現已浪子回頭。（圖擷自每日郵報）

    米克曾被稱為最帥囚犯，現已浪子回頭。（圖擷自每日郵報）

  • 米克斯已成為當紅模特兒。（圖擷自每日郵報）

    米克斯已成為當紅模特兒。（圖擷自每日郵報）

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相關關鍵字： MEEKS 囚犯 最帥囚犯 米克斯 美國
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