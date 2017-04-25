野豬的逆襲！3名IS戰士驅趕 反遭攻擊身亡

2017-04-25 17:56

〔即時新聞／綜合報導〕伊拉克媒體指出，當地消息人士稱，有3名極端組織「伊斯蘭國（IS）」的武裝分子，周日（23日）遭到發狂野豬襲擊致死。

《伊拉克新聞（iraqi news）》報導，這些野豬棲息在伊拉克吉爾庫克（Kirkuk）南部拉沙德地區（ al-Rashad）的農田，據報這3名武裝分子在驅趕野豬時，被野豬襲擊身亡。但其確切死因仍不清楚。

IS於2014年佔領吉爾庫克至今，數千名居民被迫逃離家園，IS指控有平民與安全部隊合作，或企圖逃到難民營，因此經常處死吉爾庫克居民。

當地官員多次呼籲當局解放吉爾庫克被IS控制的地區，但伊拉克政府目前正把軍力集中於摩蘇爾（Mosul），預計收復該IS最大據點後，才會進攻其他地區。