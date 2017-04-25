勒班辭黨魁拚大選 喊話當「全法國人民的總統」
2017-04-25 17:45
極右派「民族陣線」勒班在挺進法國總統大選決選後，宣布將暫時辭去黨魁一職，專心以總統候選人之姿參戰，成為「全法國人民的總統」。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕法國總統大選候選人、極右派「民族陣線」勒班（Marine Le Pen）挺進5月7日的決選第2輪投票。但就在第1輪投票結束隔天，她便宣布「暫時」辭去黨魁一職，專心以「全法國人民的總統」之姿持續參戰。
綜合外媒報導，極右派政黨「民族陣線」黨魁勒班在確定躋身第2輪法國總統決選投票後，便宣布暫時辭去黨魁，表示他會帶給人民「超越黨派的考慮」，僅以候選人之姿專心成為「全法國人民的總統」。
外界認為勒班面對聲勢持續看漲的政壇黑馬馬克宏，才會決定暫時退下黨魁之位，塑造自己一心努力凝聚法國、摒棄一黨之私的形象，藉此爭取右派選民。
但有專家指出勒班的反全球化政見，外加涉及種族歧視的爭議均受到不小抨擊，恐怕無法讓她在決選中獲勝，主流黨派及民調也大幅傾向馬克宏，但勒班仍信心滿滿表示：「我們會獲得最後勝利」。
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