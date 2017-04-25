妙齡女拿這當粉撲 影片PO網嚇傻眾人...

2017-04-25 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕許多女生出門前一定會上妝，慣用的工具與畫法常因人而異。美國1名18歲女子希妮絲（Johnna Hines），將粉底液塗抹於臉部後，竟拿男友里查斯（Damon Richards）的「蛋蛋」當「粉撲」用，還將駭人行徑拍下上傳！

綜合媒體報導，希妮絲笑稱，日前與20歲男友說好要約會，她在梳妝台前化妝時，里查斯突然脫下褲子，掏出「蛋蛋」想整她，不過，她可不是「吃素的」，靈機一動將臉部上了粉底液後，把男友靠在她額際的睪丸，拿來撲粉，堪稱另類的「美妝蛋」。

報導指出，「蛋蛋化妝法」影片上傳後，隨即引發熱烈討論，大批網友驚呼超噁爛，還有人直言，「如果我是她老爸，我會直接捏爆對方的兩顆球」；也有人猥褻地說，「下次來試試我的球吧！」；另有人大讚「好放得開喔！勇於做自己，我喜歡！」連知名彩妝師姆瓦（Manny Mua）、美妝部落客洛克（Bretman Rock）等人看了都嘖嘖稱奇。這部短片目前累計逾5萬個讚、3萬4000人轉推。

對於網友的負評，希妮絲淡定地說，自己拿男友的蛋蛋撲粉沒什麼好大驚小怪的，也不會為此心情不佳，畢竟仍有不少支持、鼓勵我的人站在我這邊，甚至還有人跟我說，她受到我的啟發，讓我覺得很高興！