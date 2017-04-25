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聯航強拉乘客事件 航警說法曝光：我怕失業！

聯航爆發強拉下機事件，引發各界不滿。（美聯社）

2017-04-25  16:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空事件，航警說法的報告於美國時間24日首度公布，航警朗恩（James Long）在報告中陳述，亞裔醫師杜成德（David Dao）當時口語、肢體都很冒犯，揮舞手臂才會失去重心撞上座椅扶手。

《美聯社》等多家美媒報導，芝加哥民航局（Chicago Department of Aviation）提交報告，3名航警身分也曝光，分別為羅德里格斯（Mauricio Rodriguez Jr.）、史密斯 （Steven Smith）和朗恩（James Long），將醫師拖下飛機者為2015年成為航警的朗恩。

事件爆發第一時間，聯航執行長姆諾茲（Oscar Munoz）稱杜成德「挑釁好鬥」，24日首度曝光的航警說法也與姆諾茲說法雷同。航警朗恩在報告表示，杜成德口頭上和肢體上都很粗魯冒犯。

根據朗恩說法，當時他走進杜成德旁，要求他下機，杜拒絕並「夾緊手臂」，隨後他伸手抓住（hold）杜成德，將他拉離靠窗座位、移向走道，隨後杜卻開始「拳打腳踢」，亂揮手臂失去重心，嘴巴撞到坐椅扶手流血。朗恩提到，他會寫這份報告、說出自己的說法，是因為他面臨失業了。

至於羅德里格斯則在報告表示，朗恩用「最小」但「有必要」的力量，協助這名當事者下機。目前3名航警被安排行政休假當中。

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  • 朗恩的報告曝光。（圖擷自洛杉磯時報）

    朗恩的報告曝光。（圖擷自洛杉磯時報）

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相關關鍵字： David Dao 亞裔男 杜成德 聯合航空 聯航
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